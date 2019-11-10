كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى ومفقدون جراء إعصار "بلبل" في بنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون اليوم الاحد، إن الإعصار بلبل اخترق بنجلاديش ليل الخميس وقتل ستة اشخاص وترك أقاربهم في عملية بحث يائسة عن 36 صيادا مفقودين رغم أن عمليات الاجلاء الفوري أنقذت الكثير من الأرواح وانتهى أسوأها. وفقً لصحيفة رويترز

أضافت السلطات، أن نحو 30 شخصًا أصيبوا وحوالي 6000 منزل تضررت جزئيا أو كليا.

وقُتل خمسة من الضحايا الستة أثر سقوط الأشجار، بما في ذلك امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا قضت الليلة في ملجأ. وعادت إلى المنزل اليوم الأحد وقتلت عندما تحطمت شجرة في منزلها. ورفض ضحية أخرى، صياد يبلغ من العمر 60 عامًا الإخلاء.

وقال أنور الدين، ممثل عام محلي في منطقة بهولا الجنوبية، أن زورقين لصيد السمك لم يعودا بعد ولم يتمكن الأقارب من الاتصال بالرجال على متنها.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة على الفور في المخيمات في جنوب شرق بنجلاديش حيث يعيش مئات الآلاف من اللاجئين من ميانمار المجاورة.

وتجمع حوالي مليوني شخص من جميع المناطق الساحلية الـ 13 في بنجلاديش في حوالي 5558 مأوى ليل السبت. في الخارج، وارتفعت سرعة الرياح إلى ما بين 100 و120 كم في الساعة (62 إلى 75 ميلًا في الساعة) وغمرت المياه بعض المناطق الساحلية المنخفضة.

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وقالت السلطات أن سرعة الرياح انخفضت الآن إلى ما بين 70 و80 كيلومترا في الساعة (43 إلى 50 ميلًا في الساعة).

وقال اينامور الرحمن، الوزير الأول لإدارة الكوارث والإغاثة لرويترز، قد يستغرق الأمر يومين للوصول إلى وضع طبيعي.

وقال عبد الرحمن، أن حوالي 1200 سائح محلي غالبيتهم عالقون في جزيرة سانت مارتن في منطقة كوكس بازار. بينما أوضح، "سيتم إنقاذهم جميعًا".

ويمكن أن يستمر موسم الأعاصير في خليج البنغال من أبريل إلى ديسمبر. وفي عام 1999، ضرب إعصار فائق ساحل ولاية أوديشا الهندية لمدة 30 ساعة، مما أدى إلى مقتل 10000 شخص.

وتلقت ولايتي البنجال الغربية وأوديشا الشرقية في الهند هطول أمطار غزيرة منذ بداية يوم السبت، وكانت هناك تقارير عن اقتلاع مئات الأشجار.

