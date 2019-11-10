في يوم العيد..حريق مهول بسوق شعبي بالدار البيضاء

اندلع حريق مهول خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالسوق الشعبي ”دالاس”، بالحي الحسني بالدار البيضاء. وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحريق تسبب في خسائر مادية هامة، حيث أتى على مختلف السلع. وأفادت المصادر ذاتها، أن أسباب الحريق لازالت مجهولة، فيما تم فتح التحقيق من طرف السلطات المختصة. كما تمكنت عناصر الوقاية المدنية، من إخماد النيران التي اندلعت، مستعينة بعدة خراطيم ومختلف وسائل إطفاء الحرائق.

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