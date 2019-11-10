بعد السقوط أمام برشيد.. بانون للرجاويين: “وعد الحر دين عليه”-صورة

وعد بدر بانون لاعب فريق الرجاء الرياضي، جمهور الفريق الأخضر، بتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات التي يلعب عليها النسور الخضر هذا الموسم.

ونشر بانون، عبر تطبيق “ستوري” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة له تعود إلى خطابه الموجه لأنصار الرجاء، قبل اللقاء الودي ضد ريال بيتيس الإسباني، غشت الماضي.

وأرفق اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، الصورة بتعليق: “وعد الحر دين عليه، أعدكم”، وذلك في إشارة إلى الوعد الذي قطعه قبل مباراة بيتيس، إذ أكد بانون حينها للجمهور الرجاوي، أن اللاعبين سيحققون كل الألقاب التي يلعب عليها الفريق هذا الموسم.

Advertisements

وتأتي خطوة مدافع الرجاء، بعد الخسارة التي مُني بها فريقه أمس السبت، أمام مضيفه يوسفية برشيد، بثلاثة أهداف لهدفين، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الثالث من البطولة الاحترافية.

يذكر أن الفريق البيضاوي، غادر مسابقة كأس العرش من الدور 32، عقب خسارته من ضيفه نهضة الزمامرة، ليتقلص بذلك عدد الواجهات التي يلعب عليها النادي من أربع إلى ثلاث، وهي بالإضافة للبطولة، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ودوري أبطال إفريقيا.