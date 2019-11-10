بهاوي يختار فتاة محجبة بطلة لكليبه الجديد-فيديو

أصدر الفنان زهير بهاوي، ليلة الجمعة، كليب جديد بعنوان “فابور”، اختار فتاة محجبة لتكون بطلته.
وأشرف على تصوير فيديو كليب بهاوي الجديد، الذي أنجز بتركيا، المخرج حسن الكرفطي، فيما كتب كلمات الأغنية ولحنها بهاوي بنفسه، والتوزيع لبلال أفريكانو.
وفاجأ بهاوي الجمهور باختيار فتاة محجبة لتكون بطلة كليبه، وهي خطوة غير معتادة في كليبات الأغاني الرومنسية الشبابية.
وتصدر كليب “فابور” قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة،على اليوتيوب بعد يوم واحد على إصداره، فيما بلغ عدد مشاهداته ما يفوق مليوني مشاهدة.
ويحضر بهاوي لعمل جديد آخر، رفقة النجم سعد لمجرد، سيكون عبارة عن ديو، كتب كلماته ولحنها بهاوي بفسه.
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