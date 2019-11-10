نتنياهو: مشاركة إسرائيل بمعرض "إكسبو" في دبي يدفع التطبيع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو" في دبي، بأنه يدل على تقدم التطبيع مع دول عربية، وأشار إلى أن هذا التطبيع جار مع ست دول عربية، وأن سياسته ستقود إلى علاقات سلام مع هذه الدول المطبعة.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي، اليوم الأحد، وفقا لمنشور في صفحته في "فيسبوك"، إنه "سنتخذ اليوم قرارا حول مشاركة دولة إسرائيل في معرض الإكسبو الذي سيقام في دبي عام 2020".

وأضاف أن "هذا يعكس على الأرض تقدم التطبيع مع الدول العربية. لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع ست دول عربية، على الأقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية. هذا سيأخذ وقتا ولكنه سيتحقق".

Advertisements

وامتنع نتنياهو عن تسمية الدول العربية الست التي تتعزز علاقات إسرائيل معها. لكن نتنياهو زار سلطنة عمان، في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، فيما زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغف، الإمارات.

وعبرت البحرين عن رغبتها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال وزير خارجيتها، خالد بن أحمد آل خليفة، لصحيفة "تايم أو إيزرائيل،، في حزيران/يونيو الماضي، إن "إسرائيل وُجدت لتبقى، ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة"، وأكد أن بلاده ودولا عربية أخرى تريد التطبيع معها. وأدلى الوزير البحريني باقواله على هامش "ورشة البحرين للسلام من أجل الازدهار"، التي وصفت أنها الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقاطعها الفلسطينيون.

ويُنظم معرض "إكسبو" 2020 الدولي، في دبي، خلال الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 10 نيسان/أبريل 2021.