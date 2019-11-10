النقب: وفاة طفلة بعد أن فقدت وعيها في قرية مكحول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت طفلة (12 عاما) من قرية محكول، مسلوبة الاعتراف، في منطقة النقب بعد ظهر اليوم، الأحد.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن الطفلة التي اضطرت لتلقي علاجا طبيا، وأقر الأطباء في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع وفاتها.

وبحسب مصادر محلية بالنقب فإن الطفلة توفيت بعد أن فقدت وعيها في ضواحي قرية دريجات، على ما يبدو، إثر سقوطها في حمام المنزل.

ونُقل عن المضمد في الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان، يوسف العمور، تصريحه أنه "بعد وصول الطفلة إلى نقطة التقاء معنا لتلقي العلاج الطبي بالقرب من مفرق كسيفة، قدّمنا الإسعافات الأولية وأجرينا عمليات الإنعاش لها إلى حين وصول سيارة الإسعاف المكثّف، ومن ثم جرى نقلها بحالة حرجة إلى مستشفى سوروكا، وللأسف تمّ إقرار وفاتها في المستشفى".

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إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الوفاة.

يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادات في الآونة الأخيرة ويتوجب على الأهالي الانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم، ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن مكامن الخطر.