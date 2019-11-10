شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل كويتي.. "فجر الأمل" تسير قافلة مائية للعديد من أحياء تعز والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 بتمويل كريم من مجموعة تفريج كربه من دولة الكويت الشقيقة مؤسسة فجر الامل بتعز تسير قافلة مائية لعدد من أحياء تعز.

وفي التفاصيل، سيرت مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية قافلة مائية للعديد من الأحياء السكنية في مدينة تعز. Advertisements وتعتبر هذه القافلة الثانية في ظل ظروف صعبة متمثلة بانقطاع المياة وجفاف الآبار . المستفيدون بدورهم تقدموا بجزيل الشكر والعرفان للأخوات في مجموعة تفريج كربة من دولة الكويت الشقيقية سائلين الله عزوجل أن يجعل هذا العمل في سجل حسناتهن وأن يبارك دعمهن الكريم وأن يحفظ دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً. الجدير بالذكر، أن ماتم تنفيذه من مشروع سقيا الماء بلغ 33 الف لتر من الماء ضمن الحملة التي تحتوي على 189000 الف لتر تم تنفيذها.

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