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الأحد 10 نوفمبر 2019
مسيرة حاشدة في تعز تندد بالفساد وتغيير كافة القيادات
انطلقت مسيرة حاشدة في محافظة تعز تحت شعار "يكفي صمت" نددت بالفساد وطالبت بصرف رواتب الموظفين ، وبتغيير كافة القيادات الإدارية والعسكرية والأمنية بالمحافظة والتحقيق مع كل من ثبت تورطه بالفساد.
كما طالبت المسيرة بإلغاء المحاصصة الحزبية في الوظيفة العامة باعتبارها السبب الرئيسي للفشل الإداري في المحافظة.
تظاهر المئات من المواطنين، احتجاجيآ، وتنديدا بالفساد والمحاصصة الحزبية والمطالبة بصرف رواتب الموظفين.
وفي التظاهرة التي انطلقت من جولة العواضي، إلى أمام مبنى المحافظة المؤقت في شارع جمال وسط المدينة، رفع المشاركون شعارات تطالب بمحاسبة من وصفوهم بـ "الفاسدين".
وندد المشاركون في التظاهرة بانقطاع رواتب العسكريون المنظمون إلى محور تعز منذ 4 سنوات، مطالبين بسرعة صرف رواتبهم وتسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم في المناطق المحررة.
وقال بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للمسيرة التي ترفع شعار "يكفي صمت" إلى تحقيق عدد من المطالب المتمثلة باستكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي بأسرع وقت والتخفيف من معاناة أبناء المحافظة جراء الحصار.
وتضمنت المطالب أيضاً، تغيير كافة القيادات الإدارية والعسكرية والأمنية بالمحافظة والتحقيق مع كل من ثبت تورطه بالفساد.
كما تطالب المسيرة بإلغاء المحاصصة الحزبية في الوظيفة العامة باعتبارها السبب الرئيسي للفشل الإداري في المحافظة.
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