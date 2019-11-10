شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية تصد هجوما حوثيا غرب تعز والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 صدت القوات الحكومية، الليلة الماضية، هجوما شنته مليشيات الحوثي في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش صدت هجوما للميلشيات في محيط المطار القديم غرب المدينة. Advertisements وأكدت أن مليشيات الحوثي لم تستطيع تحقيق أي تقدم، وأجبرتها قوات الجيش على التراجع والفرار. وكانت المليشيات قد شنت هجوم خلال اليومين الماضيين على مواقع الجيش في الجبهة الشرقية،ولقي 5 من عناصرها مصرعهم وأصيب آخرون.

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