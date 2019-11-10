شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن بقذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة المتوسطة والقناصة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات شرق المديرية بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاون عيار 82. وذكرت المصادر أن عناصر تابعة للمليشيات استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة والأسلحة القناصة ومنها سلاح م.ط 23 وبسلاح 12.7، منذ ساعات الصباح الأولى. كما أفادت المصادر عن رصد تحركات لمجاميع من مسلحو المليشيات في مناطق محاذية شرق المديرية نهار اليوم الاثنين.

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