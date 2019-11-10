أعلن جهاز مكافحة الارهاب، الاحد، عن مقتل عدد كبير من الارهابيين اثناء عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في جبال مخمور.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من جهاز مكافحة الارهاب نفذت عملية واسعة، اليوم، لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي في جبال مخمور".
وأضاف الجهاز، أن "العملية اسفرت عن مقتل عدد كبير من الارهابيين وتدمير خنادق وكهوف"، لافتا الى أنه "تم إسناد العملية بـ 14 ضربة جوية من طيران الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة الارهاب: مقتل عدد كبير من الارهابيين في جبال مخمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.