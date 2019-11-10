مكافحة الارهاب: مقتل عدد كبير من الارهابيين في جبال مخمور

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من جهاز مكافحة الارهاب نفذت عملية واسعة، اليوم، لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي في جبال مخمور".

وأضاف الجهاز، أن "العملية اسفرت عن مقتل عدد كبير من الارهابيين وتدمير خنادق وكهوف"، لافتا الى أنه "تم إسناد العملية بـ 14 ضربة جوية من طيران الجيش".