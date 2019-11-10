- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/11/10 05:19 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس البوليفي يتجه نحو انتخابات جديدة
أعلن الرئيس البوليفي ايفو موراليس ،الأحد، أنه يعتزم الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة في بوليفيا وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الرافضة لنتائج اقتراع 20 أكتور/تشرين الأول الماضي.
وجاء اعتزام موراليس، بعد ساعات قليلة من رفض المعارضة دعوة أطلقها الرئيس البوليفي إلى الحوار عقب ليلة شهدت صدامات واقتحام متظاهرين لمقري إذاعة وتليفزيون.
وقال موراليس، في مداخلة متلفزة،: "قررت التجديد لكل أعضاء المحكمة الانتخابية العليا"، مضيفا "سأدعو إلى انتخابات جديدة تسمح، عبر الانتخاب، للشعب البوليفي بأن يختار ديمقراطيا السلطات الجديدة".
وكان الرئيس البوليفي قد دعا،السبت، إلى إجراء محادثات "عاجلة" مع المعارضة، بعد تزايد حدة الاضطرابات السياسية في البلد والتمرد بصفوف الشرطة.
وقال موراليس، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"،: "للحفاظ على السلام في بوليفيا الحبيبة، أدعو بشكل عاجل لإجراء محادثات مع ممثلي الأحزاب التي فازت بمقاعد في الانتخابات".
وتأتي هذه الدعوة بعد يوم من إعلان موراليس أن جماعات عنيفة شنت "انقلاباً"، في الوقت الذي تم فيه الإبلاغ عن تمرد في العديد من المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بوليفيا يعتزم الدعوة لانتخابات جديدة على وقع احتجاجات عنيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.