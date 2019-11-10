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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحداد: تركيا اخترقت حظر التسليح ودعمت الصراع في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
كتبت- أماني عزام
قال المحلل السياسي الليبي فوزي الحداد، إن التدخلات التركية في ليبيا لم تقف عند حدود السياسة فحسب، موضحًا أن النظام التركي تدخل عسكريًا في الشأن الليبي بشكل سافر لخدمة أطراف الصراع.
وأضاف "الحداد" في تصريح خاص، أن وسائل الإعلام التركية تتبجح بهذا الدعم من خلال تصويرها لآليات عسكرية وهي تصل إلى المطارات والموانئ الليبية دون وجود رادع من مجلس الأمن الذي يفرض حظرًا على وصول الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أن الرئاسة التركية متماهية تمامًا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ولا تخشى أي عواقب خاصة أنها مستفيدة من الخلافات الموجودة في مجلس الأمن خاصة بين الدول الخمس دائمة العضوية والتي عجزت حتى الآن عن حسم التدخلات الدولية في ليبيا.
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