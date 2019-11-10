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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفدان من حماس وإسرائيل في القاهرة لبحث صفقة تبادل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
قالت مصادر عبرية، إن وفدين من حماس وإسرائيل وصلا إلى القاهرة، في زيارة تهدف لضمان انطلاقة، لصفقة تبادل أسرى بينهما. وأشارت صحيفة معاريف العبرية، إلى أن الوفدين يقيمان في نفس الفندق في القاهرة، وأن المخابرات المصرية تتوسط بينهما بنقل الاقتراحات بين الطرفين. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة: "حصل تقدم في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة الماضية، وناقش الطرفان مسألة إعادة جثامين الجنديين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، مقابل إعادة إسرائيل عدد غير محدود من جثامين الفلسطينيين المحتجزة لديها، ورزمة من المرافق لقطاع غزة". وأضاف المسؤول أن الجانبين يبحثان اقتراح حماس بالإفراج عن 50 أسير فلسطيني، مقابل الإفراج عن المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، موضحاً أن هناك ميلاً إسرائيلياً للإفراج عن نصف الأسرى الذين تطالب بهم حماس.
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