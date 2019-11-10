شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: فرض السيادة الكاملة على منطقتي الغمر والباقورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (عمّان)

أعلن ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني، اليوم (الأحد) انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام مع إسرائيل، وفرض سيادة الأردن الكاملة على كل شبر منها.

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وبدأت السلطات الأردنية اليوم منع الإسرائيليين من دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر (التي يطلق عليها الإسرائيليون اسم نهارييم) بعد انتهاء عقد يسمح للمزارعين الإسرائيليين بالعمل في تلك الأراضي بعد 25 عاما من توقيع اتفاقية سلام بين البلدين في 26 أكتوبر 1994.

وقرّر الملك عبدالله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.

وذكر مراسل وكالة «فرانس برس» في شمال إسرائيل اليوم أنه تم إغلاق البوابة الصفراء المؤدية إلى جسر فوق النهر الذي يفصل بين البلدين ويدخل منه المزارعون الإسرائيليون إلى الباقورة.