شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: فرض السيادة الكاملة على منطقتي الغمر والباقورة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (عمّان)
أعلن ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني، اليوم (الأحد) انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام مع إسرائيل، وفرض سيادة الأردن الكاملة على كل شبر منها.
وبدأت السلطات الأردنية اليوم منع الإسرائيليين من دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر (التي يطلق عليها الإسرائيليون اسم نهارييم) بعد انتهاء عقد يسمح للمزارعين الإسرائيليين بالعمل في تلك الأراضي بعد 25 عاما من توقيع اتفاقية سلام بين البلدين في 26 أكتوبر 1994.
وقرّر الملك عبدالله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.
وذكر مراسل وكالة «فرانس برس» في شمال إسرائيل اليوم أنه تم إغلاق البوابة الصفراء المؤدية إلى جسر فوق النهر الذي يفصل بين البلدين ويدخل منه المزارعون الإسرائيليون إلى الباقورة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: فرض السيادة الكاملة على منطقتي الغمر والباقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.