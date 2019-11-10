شكرا لقرائتكم "نفسي في الملوخية".. هذا آخر ما قاله هيثم أحمد زكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن الأكلة التي تمنى الفقيد تناولها قبل وفاته.

وقال وطني في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مصرية: "بعد انتهاء حوارنا عما كان يفعله طوال اليوم، من جيم وبوكس، فوجئت بهيثم يقول لي نفسي في ملوخية يا عم وطني".

وعثرت أجهزة الأمن على مكملات غذائية في شقة الفنان الشاب الراحل، ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة تناول الفنان لهذه المكملات، حيث كان يتناولها قبل ذهابه لأداء تدريبات رياضية بصالة للجيم لتقوية العضلات.

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وأظهرت التحقيقات أن الفنان عثر على جثته ملقاة وهو بكامل ملابسه بالقرب من دورة مياه شقته، وعثر على كامل متعلقاته في الشقة، كما تم التأكد من سلامة منافذها، فيما رجحت التحقيقات أن يكون الفنان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل 20 ساعة من العثور على جثته، وهي المدة التي تبدأ من لحظة مشاهدة رجل الأمن بالمجمع السكني له وهو يصعد شقته وحتى لحظة العثور على جثته صباح اليوم التالي.

وهيثم زكي من مواليد العام 1984، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي من زوجته الفنانة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده الذي كان بطلا للفيلم.

وشارك في عدة أعمال فنية، حيث أدى دور البطولة في فيلم "البلياتشو"، ثم شارك في مسلسلات الجماعة ودوران شبرا وكلبش 2 وعلامة استفهام في رمضان الماضي، والذي يعد آخر أعماله.