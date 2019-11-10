الخارجية الإيرانية تعلق على تصريحات أردوغان عن إمكانية امتداد مظاهرات العراق إليها

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية أن تمتد الاحتجاجات واسعة النطاق المتواصلة في العراق منذ منتصف الشهر الماضي إلى ايران، مشيراً إلى أن "العلاقات الودية التي تربط إيران بدول المنطقة لا تمنع الجمهورية الإسلامية من إبداء وجهات نظرها، معربا عن معارضة طهران لانتهاك سيادة الدول".
ولفت إلى ان "النقطة التي جاءت على لسان السيد أردوغان هي أنه يمكن نقل الاحتجاجات إلى إيران وأن هناك أيادي وراء الكواليس، وهي صحيحة وفي مكانها، هناك أيادي خفية تريد نقل الاحتجاجات إلى الجمهورية الإسلامية، ومن الجيد أن تكون دول المنطقة متيقظة وحساسة".
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