رئيس السلطة التنفيذية بأفغانستان طالب بوقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

دعا رئيس السلطة التنفيذية في ​أفغانستان​ عبد الله عبد الله، إلى "وقف فرز الأصوات في ​الانتخابات الرئاسية​ الأخيرة"، مشدّدًا على "أنّه لن يقبل نتائج انتخابات يشوبها التزوير".

ولفت في تجمع لأنصاره في ​كابول​ إلى "أنّنا نحاول إنقاذ العمليّة من المزورين"، مركّزًا على أنّ "النتيجة يجب أن تستند إلى أصوات شعبنا النظيفة".

ولم يتمكّن عبد الله من الفوز في الاقتراعَين الرئاسيَّين السابقين. وكان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات الأكثر نزاهة الّتي تجري في أفغانستان، حيث وفّرت شركة ألمانية أجهزة بيومتريّة لمنع الناخبين من التصويت مرتين. ولكن تمّ إلغاء نحو مليون صوت بسبب مخالفات، ما يعني أنّ نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي الأدنى على الأقل، إذ لم يتجاوز عدد الناخبين 1,8 مليون من بين عدد الناخبين المسجّلين البالغ 9,6 مليون، في البلد الّذي يعدّ نحو 37 مليون نسمة.