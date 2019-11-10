دعا رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبد الله، إلى "وقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة"، مشدّدًا على "أنّه لن يقبل نتائج انتخابات يشوبها التزوير".
ولفت في تجمع لأنصاره في كابول إلى "أنّنا نحاول إنقاذ العمليّة من المزورين"، مركّزًا على أنّ "النتيجة يجب أن تستند إلى أصوات شعبنا النظيفة".
ولم يتمكّن عبد الله من الفوز في الاقتراعَين الرئاسيَّين السابقين. وكان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات الأكثر نزاهة الّتي تجري في أفغانستان، حيث وفّرت شركة ألمانية أجهزة بيومتريّة لمنع الناخبين من التصويت مرتين. ولكن تمّ إلغاء نحو مليون صوت بسبب مخالفات، ما يعني أنّ نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي الأدنى على الأقل، إذ لم يتجاوز عدد الناخبين 1,8 مليون من بين عدد الناخبين المسجّلين البالغ 9,6 مليون، في البلد الّذي يعدّ نحو 37 مليون نسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس السلطة التنفيذية بأفغانستان طالب بوقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.