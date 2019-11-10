اردوغان: 365 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة في بلادهم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "عودة 365 ألف سوري إلى ديارهم ومنازلهم في المناطق الّتي وفّرت القوات التركية فيها الأمن".
ولفت في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ81 لوفاة المؤسس مصطفى كمال أتاتورك، إلى أنّ "العمليّات العسكريّة الّتي قامت بها تركيا ضدّ التنظيمات الإرهابية في سوريا، تكللت بالنجاح"، مبيّنًا أنّ "العمليّات أدّت إلى استتباب الأمن في مساحة تزيد على 8 آلاف و100 كيلومتر مربع".
وركّز اردوغان على أنّ "عودة هذا العدد من السوريين إلى ديارهم لا نراه كافيًا، فإمّا أن نعقد مؤتمرًا للمانحين لتأهيل المناطق الآمنة، أو ننفذ ذلك عبر خططنا ومشاريعنا الرامية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم"، موضحًا أنّ "القوات التركية تواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية، في الداخل والخارج".
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