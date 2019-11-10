وزير الدفاع الايراني: نجحنا في قطع التبعية للمعدات والاسلحة الاجنبية

كشف وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي عن أن "الوزارة استطاعت قطع التبعية للمعدات و​الاسلحة​ الاجنبية"، مشيراً إلى أن "الوزارة استطاعت بدعم من ​القوات المسلحة​ تقديم الامن والقوة الردعية المؤثرة للشعب في هذه المنطقة المضطربة".

وعدّ تشكيل المجموعة الاستشارية "ليس بمثابة خطوة رمزية ، ولكنها جدية ومسؤولة"، معربا عن أمله بـ"مستقبل واعد للوزارة بالنظر إلى الطاقات الشبابية الممتلئة بالدوافع والتي يمكن أن تضمن مستقبل ​وزارة الدفاع​ من خلال تقييم وتقديم استراتيجيات ​المستقبل​ بشكل صحيح".