كشف وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي عن أن "الوزارة استطاعت قطع التبعية للمعدات والاسلحة الاجنبية"، مشيراً إلى أن "الوزارة استطاعت بدعم من القوات المسلحة تقديم الامن والقوة الردعية المؤثرة للشعب في هذه المنطقة المضطربة".
وعدّ تشكيل المجموعة الاستشارية "ليس بمثابة خطوة رمزية ، ولكنها جدية ومسؤولة"، معربا عن أمله بـ"مستقبل واعد للوزارة بالنظر إلى الطاقات الشبابية الممتلئة بالدوافع والتي يمكن أن تضمن مستقبل وزارة الدفاع من خلال تقييم وتقديم استراتيجيات المستقبل بشكل صحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الايراني: نجحنا في قطع التبعية للمعدات والاسلحة الاجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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