الدفاع المدني: اخماد حريق اعشاب في بعلشميه وخراج ضهور العبادية

تمكن عناصر ​الدفاع المدني​ من اخماد حريق عشب في اعشاب يابسة زأشجار برية في خراج ضهور العبادية وبعلشميه في عاليه، كما أن العناصر ما زالوا يعملون على تبريد رقعة الحريق منعا من تجدده.

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