غسان عطالله: نبض الشارع يشدد على ضرورة الاقتصاص من المجرمين

تساءل وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "لماذا يصرّ البعض على الا يسمع صوت الناس الذين نادوا بضرورة محاسبة المرتكبين و الفاسدين ؟"، لافتا الى أن "نبض الشارع اليوم يشدّد على ضرورة الاقتصاص من الناهبين و المجرمين فكيف يمكن للبعض أن يبدّي قانون العفو على قوانين ​مكافحة الفساد​ خصوصاً أنه لا يساعد في لمحاسبة؟".

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