ابي رميا: زيارة الموفد الفرنسي ستشمل ممثلين عن الحراك

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "أن زيارة الموفد الفرنسي كريستوف فارنو ستشمل لقاءات مع الرؤساء والقيادات ال​سياسة​، إضافة الى ​ممثلين​ عن الحراك".

ولفت ابي رميا الى "أن أهميتها بأنها ستحاكي المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، تأكيدا للدعم الفرنسي و​المجتمع الدولي​ للبنان"، كما حض اللبنانيين على تحمل مسؤولياتهم.

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