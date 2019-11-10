اقفال معظم محطات الوقود في عكار

اقفلت معظم ​محطات المحروقات​ في عكار بعد نفاذ كميات ​البنزين​ في خزاناتها، فيما محطات قليلة اخرى تشهد ازدحاما خانقا قبل أن تقفل ابوابها بعد قليل.

وبدأت ازمة البنزين في عكار تشكل خطرا على الحركة اليومية في المحافظة.

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