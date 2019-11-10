النشرة: انطلاق مسيرة من ساحة المطران باتجاه قلعة بعلبك بمشاركة عدد من التلاميذ والأهالي

ذكر مراسل "النشرة" في بعلبك أنّ "بمناسبة "أحد الطالب"، انطلقت مسيرة من ساحة المطران باتجاه قلعة بعلبك، شارك فيها تلاميذ المدارس وعدد من الأهالي، بدعوة من حراك بعلبك".
وأوضح أنّ "المشاركين كانوا قد تجمّعوا أمام مدخل القلعة، يحملون علمًا لبنانيًّا بطول 20 مترًا وأعلامًا لبنانية أُخرى، ولافتات تُطالب باسترجاع المال المنهوب ورحيل السلطة الحاكمة.
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