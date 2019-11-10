انطلاق التظاهرة من ساحة العلم في صور في اتجاه مصرف لبنان

إنطلق المعتصمون في ساحة العلم في هذه الاثناء من الساحة بمسيرة نحو ​مصرف لبنان​. ورفع المعتصمون الاعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية ورددوا شعارات ضد ​السلطة​ الحاكمة وسلطة ​المصارف​، وسط مواكبة ​القوى الأمنية​ والعسكرية التي نفذت إنتشارا في محيط الساحة وعلى طول الطريق حتى المصرف.

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