داغر: يقطعون قوانين على قياسهم لمصلحتهم الشخصية ونتمنى أن لا تحصل الجلسة النيابية

اعتبر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر انه "من غير المقبول الاعتداء على تمثال الرئيس بشير الجميّل في ساحة ساسين، ولا نحمّل أي أحد في الحراك المسؤولية لأنّ هناك بعض المندسين الذين يحاولون تشويه صورة الحراك".
اضاف داغر في حديث تلفزيوني، "يقطعون قوانين على قياسهم لمصلحتهم الشخصية ونتمنى أن لا تحصل الجلسة النيابية". ولفتت الى ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يرى أن عودته الى الحكومة صعبة جداً وستؤجج الشارع لهذا هو مع حكومة أخصائيين. ولفت الى ان حزب الله لم يقتنع بعد بحكومة تكنوقراط وسيمارس ضغوط معينة ليكون بهذه الحكومة رقابة سياسية لحسابات إقليمية.
وتابع داغر: "كلن يعني كلن أي أن كل الفاسدين يجب أن يحاكموا ولا نجد أنفسنا معنيين لأنه لدينا ثقة بأنفسنا ومع ذلك نحن مع محاسبتنا".
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