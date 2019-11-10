انطلاق تظاهرة "ثورة أمهات لبنان" من أمام وزارة الداخلية إلى ساحة رياض الصلح

انطلقت مسيرة "ثورة أمهات ​لبنان​" من أمام ​وزارة الداخلية والبلديات​ في ​الصنائع​ إلى ​ساحة رياض الصلح​. ورفع الناشطون الأعلام اللبنانية وشعارات تُطالب بإعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأبنائها، وتصحيح وضع مكتومي القيد.

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