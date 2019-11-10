شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صوتى لأردوغان يفضح تدخله بالإعلام ويأمر بطرد إعلامى لانتقاده سياسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تسجيل صوتى مسرب بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورئيس قناة «24 تى في»، عاكف باقى، تدخل أردوغان وقتما كان رئيسًا للوزراء، فى السياسة الإعلامية للقناة، وانتقاده لأداء المذيعين فيها، حيث ألمح لرئيس القناة بطردهم، قائلا له: لماذا تشكلون مثل هذا الكادر.

يأتى هذا التسجيل الذى نشرته منصات تركية استمرار لفضح انتهاكات وتدخلات أردوغان، وقمعه لكل المعارضين له، وصولا إلى طردهم من أماكن أعمالهم، وذلك لمجرد انتقادهم له فى الحكم.

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