شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تنشر فيديوهات لزيارة نيابة أمن الدولة العليا لسجون طرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements وتوضح المشاهد واللقاءات، الحالة الحقيقية للأوضاع الصحية والغذائية والنفسية والثقافية لنزلاء سجون هذه المنطقة، كنموذج لما هى عليه فى سجون مصر الأخرى، وأكدت هيئة الاستعلامات أن هذه مجرد عينات من الحقيقة بداخل السجون المصرية، والتى يسعى البعض لتشويهها وإطلاق دعاية كاذبة سوداء حولها.

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