شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الهضيبي: حزب الوفد مفتوح للجميع.. وأبو شقة أول من أطلق مبادرة لم الشمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، هو أول من أطلق مبادرة لم الشمل فور توليه رئاسة الحزب، وأكد "الهضيبي" فى بيان اليوم أن بيت الأمة مفتوح للجميع وخاصة الوفديين طالما التزم واستمر فى التزامه بثوابت ومبادى الوفد.

وأشار "الهضيبي" إلى أن مبادرة "الوفد مع الوفديين" استمرار لتوجه وخطط وسياسات الحزب التى يرسمها رئيس الحزب بصفته المسئول الأول عن رسم الخط السياسى والتنظيمي ومعه مؤسسات الحزب لما فيه صالح الوفد والوفدييين.

والتقى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، مؤخرا، لجنة الوفد في أوسيم والوراق ، على هامش مبادرة "الوفد مع الوفديين" والتي أطلقها رئيس الحزب، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا؛ للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".