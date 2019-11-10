شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الاقتصاد المصرى يشهد طفرة حقيقية وتراجع الأسعار خير دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، إن الاقتصاد المصرى حقق طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى اتضج جليا من خلال ارتفاع الاحتياطى النقدى وعودة السياحة البريطانية وانخفاض معدل التضخم، كما حققت مصر خلال آخر عامين معدل نمو يزيد على 5%، وهو ما يبلور نجاح خطة الحكومة فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

وقال طوبيا، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن كل هذه الدلائل بمثابة مؤشرات إيجابية على تعافى الاقتصاد المصرى، وهناك تقارير عالمية تؤكد ذلك، حيث أصبح الاقتصاد المصرى أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادى، كما ساهم استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم فى جعل مصر وجهة محببة لمستثمرى السندات الذين يبحثون عن عائد.

وأضاف طوبيا، أن الأوضاع الاقتصادية المستقرة فى مصر انعكست على ملف الأسعار بشكل عام، حيث انعكس الأمر على تراجع أسعار الفاكهة والخضروات وبعض السلع، مما يعزز احتمالات انخفاض معدل التضخم.