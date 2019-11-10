5 من بركان و8 من قطبي البيضاء.. عموتة يستدعي 21 لاعبا تحضيرا لغينيا وديا

وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الدعوة إلى 21 لاعبا، للدخول في معسكر إعدادي خلال الفترة ما بين 11و20 من الشهر الجاري.

ويُقام التجمع الإعدادي للعناصر الوطنية بمدينة الرباط، يخوض خلاله أبناء عموتة لقاء وديا ضد المنتخب الغيني، في 19 من الشهر ذاته، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ، الذي يدخل في إطار التحضيرات لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، الكاميرون 2021.

وضمت لائحة عموتة خمسة لاعبين من نهضة بركان، وأربعة من فريقي الرجاء والوداد، ولاعبين من اتحاد طنجة ومولودية وجدة، ثم لاعب واحد من أندية، الجيش الملكي، وأولمبيك آسفي، وأولمبيك خريبگة، ثم الفتح الرباطي.

واستدعى مدرب المنتخب المحلي، من النهضة البركانية، زهير العروبي، وعمر النمساوي، واسماعيل لمقدم، والعربي الناجي، وزيد كروش، ثم الرباعي الرجاوي، زكرياء الوردي، وأيوب نناح، وسفيان رحيمي، وحميد أحداد.

وشملت القائمة أيضا، محمد الناهيري، وأشرف داري، وبديع أووك، وأيوب الكعبي من الوداد، بالإضافة لثنائي اتحاد طنجة، هشام المجهد، وطارق أستاتي، وعبد ﷲ خفيفي، واسماعيل الخافي من المولودية، ناهيك عن لاعب الجيش الملكي، علي بامعمر، ومحمد مورابيط من أولمبيك آسفي، ورضا هجهوج لاعب “لوصيكا”، ثم رضا الجعدي من الفتح.