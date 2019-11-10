قال مغني الراب Mocci، إنه بامكان أغاني الراب تغيير الواقع ومعالجة المشاكل المجتمعية، في حالة كان هناك اتحاد من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.
Mocci، ابن مدينة العرائش، بدأ الراب سنة 2005، وحاول من خلال أغانيه معالجة مشاكل المجتمع والحياة اليومية التي يعيشها المواطن البسيط.
واعتبر Mocci أن بروز صنف الراب بمنطقة الشمال في السنوات الأخيرة، جاء بعد اتحاد عدد كبير من “الروابة”، من أجل المضي قدما بهذا المجال في المغرب إلى الأمام.
وعبر الرابور الشمالي، عن رفضه لثقافة “الكلاش” في الراب، معتبرا أن الهدف من هذا الأغاني، هو تبيلغ رسائل هادفة، وليس السب والإهانة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابور “Mocci”: بديت الراب في 2005 .. وخاصنا نتاحدو باش نغيرو الواقع-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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