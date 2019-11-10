موسم الثلوج انطلق..نشرة إنذارية: أمطار قوية وتساقطات ثلجية في إيفران وبولمان

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نشرة إنذارية خاصة، ليومي الأحد والإثنين.

وقالت المديرية، إن أمطار محليا قوية مرتقبة بالعديد من مناطق المملكة، بالإضافة إلى تساقطات ثلجية بإفران وبولمان، وذلك يومي الأحد والإثنين.

وتأتي هذه النشرة بالتزامن مع انخفاض ملموس فس درجات الحرارة، حيث كانت المديرية قد توقعت اليوم طقسا باردا نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا، وسماء غائمة مصحوبة بأمطار محلية فوق الشمال الغربي للبلاد، مرفوقة بدرجات حرارة ستصل إلى ناقص درجتين تحت الصفر، في بعض المتاطق.

وأفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا محليا قوية، من “المستوى البرتقالي”، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة اليوم الأحد وغدا الإثنين .

وأوضحت المديرية، أن هذه الأمطار القوية ستهم أقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وكرسيف ووجدة وأنجاد؛ وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد إلى الساعة الثانية عشرة من منتصف يوم غد الإثنين.

Advertisements

كما ستهم هذه الأمطار أقاليم إفران وبولمان وتازة وصفرو ابتداء من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد إلى الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين.

وأضاف المصدر، أنه يرتقب هبوب رياح محليا قوية من المستوى البرتقالي، اليوم الأحد، في أقاليم أزيلال وإفران والحسيمة والحوز والناظور وبركان وبولمان وتازة وتاوريرت وجرادة ودريوش وكرسيف وفكيك وميدلت ووجدة وأنجاد وورزازات، وكذا يوم الإثنين في أزيلال والحوز والصويرة والعيون وبوجدور وبولمان وتاوريرت وسمارة وطانطان وطرفاية وغرسيف وفكيك وميدلت وورزازات .

من جهة أخرى؛ أفاد المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية من المستوى البرتقالي يتوقع أن تهم كل من إفران وبولمان؛ ابتداء من الساعة التاسعة من اليوم الأحد إلى الساعة الثانية عشرة من منتصف يوم غد الإثنين.