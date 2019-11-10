بعد وفاته المؤثرة.. صدقة جارية وعمرتين عن هيثم زكي من الجمهور-صور

“عاش يتيما ومات وحيدا”، عبارة انتشرت كثيرا على مواقع التواصل والصحف، مقصود بها الممثل الراحل المصري شاب هيثم زكي ابن النجم أحمد زكي، جعلت كثيرين يتعاطفون معه ويقررون أن يكونوا عائلته بعد وفاته.

وقام مصريون بأعمال يعد أجرها لصالح هيثم زكي، ليؤكدوا أنه كسب حب الجميع بأخلاقه وهدوءه وتركيزه على فنه، في الفترة التي ظهر فيها للجمهور بعد وفاة والده النجم أحمد زكي، وإلى غاية رحيله فجر الخميس المنصرم.

ويظهر من خلال صور، أن شخصين، خصصا عمرة ببيت الله الحرام، عن هيثم زكي، ، فيما قامت شركة بتخصيص آلة توفر المياه مجانا للمارة في الشارع، كصدقة جارية لصالح هيثم زكي.

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وكان نقيب الممثلين بمصر، أشرف زكي، قد كشف أن النيابة العامة أخرت تسليم جثة هيثم زكي، من أجل دفنها، بسبب غياب أحد من عائلته، وهو جعل الجمهور يتعاطف مع الفنان الراحل،الذي فقد والده الفنان أحمد زكي وهو في عمر ال20، ووالدته الفنانة هالة فؤاد وهو في التاسعة.