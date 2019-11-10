أول ظهور للبيض مع أجاكس هذا العام.. وثلاثة مغاربة في التشكيل الرسمي

شهدت التشكيلة الرسمية لفريق أجاكس أمستردام، الذي يواجه في هذه الأثناء ضيفه أوتريخت لحساب مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الهولندي، الظهور الأول للمغربي زكرياء لبيض مع بطل هولندا هذا الموسم.

واختار إريك تين هاغ، مدرب الأجاكس، الدفع بلبيض منذ بداية اللقاء، ليرتفع عدد اللاعبين المغاربة في التشكيل الرسمي للفريق إلى ثلاثة.

وإلى جانب لبيض، يتواجد في التوليفة الأساسية للأجاكس، الثنائي المغربي نصير مزرواي، وحكيم زياش.

ويحتل زملاء الثلاثي المغربي، صدارة “الإيريديفيزي”، برصيد 32 نقطة، جمعها الفريق بعد تحقيقه لعشرة انتصارات، وتعادلين، بينما يأتي أوتريخت في المركز الرابع، بمجموع 23 نقطة، حيث فاز بسبع مباريات، وتعادل مرتين، في حين مني بالهزيمة في ثلاث مناسبات.