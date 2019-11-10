“عمال الخدمات الأرضية” يهددون إدارة “لارام”

من المرتقب، أن يخوض عمال وعاملات الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس، بداية الأسبوع المقبل، وقفات احتجاجية بكل من إدارة الخطوط الملكية المغربية، وعمالة اقليم النواصر، إضافة إلى عمالة مقاطعات انفا، ومطار محمد الخامس.

وحمل عمال وعاملات الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس، المنضوون تحت لواء المكتب الموحد لعمال وعاملات الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس، مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي، وكذا تدهور الأوضاع الاجتماعية، لكل من إدارة الخطوط الملكية المغربية وشركتي “رام هاندلينغ” و”أطلس سيرفر”.

وهدد العمال في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها إرجاع جميع المطرودين إلى عملهم، انهم سيدخلون في اشكال نضالية مشروعة، ابتداء من الأربعاء المقبل”.

ولفت عمال وعاملات الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس، الانتباه إلى أوضاعهم، التي شددوا في بلاغ لهم، على أنها “تتسم بالتدهور والاستياء جراء مواصلة الطرد، مشيرين إلى ( اكثر من 200 عاملة وعامل مطرود) ، إضافة إلى التنقيلات التعسفية المتخذة في حق العاملين وعلى رأسهم الممثلين النقابيين، التابعين لشركة الخطوط الملكية المغربية.