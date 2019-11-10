غادر ممثلا المغرب في البطولة العربية لكرة السلة سيدات، النادي المكناسي والجيش الملكي، المسابقة من دور ربع النهائي، عقب هزيمتهما ضد كل من المجمع البترولي الجزائري، ونادي بيروت اللبناني، على الترتيب.
وسقط النادي المكناسي، منظم البطولة بحصة 72_60 ضد المجمع البترولي، بينما خسر الفريق العسكري بنتيجة 61_37.
وفي باقي مباريات ربع النهائي، تجاوز نادي الأمل الرياضي التونسي، منافسه نصر حسين داي الجزائري بحصة 75_69، في حين سقط ممثل تونس الثاني في البطولة، الصفافسي أمام نادي الفحيص الأردني، نتيجة 74_70.
وتجرى اليوم الأحد مباراتي نصف النهائي، حيث سيكون الفحيص في مواجهة تونسية أخرى أمام الأمل الرياضي، على أن يجمع اللقاء الثاني عن المربع الذهبي، بين المجمع البترولي ونادي بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر البطولة العربية لكرة السلة سيدات.. “الكوديم” والجيش يغادران السباق من دور الربع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.