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إنريكي مرشح لتدريب آرسنال

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة آرسنال الإنجليزي، تواصلت مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، لقيادة تدريب الفريق خلال الموسم الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مدير الكرة في "المدفعجية"، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري، على مقاعد بدلاء الفريق.

ويعاني آرسنال من تراجع على مستوى النتائج في ، حيث بات الفريق يحتل الترتيب السادس، بعدما خسر أمس السبت، أمام ليستر سيتي بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ12.

وأشارت الصحيفة، إلى سانليهي على اتصال مع إنريكي خلال الفترة السابقة، تحسبًا للاتفاق معه على تولي المهمة الفنية هذا الموسم.

ولم يتول إنريكي، قيادة أي فريقه منذ رحيله عن منتخب إسبانيا في حزيران/يونيو الماضي، بسبب مرض ابنته.

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