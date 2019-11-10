القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي يخطط لإبرام صفقات من العيار الثقيل بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ووقع الفيفا عقوبة على تشيلسي بالحرمان من قيد صفقات خلال فترتي انتقالات تنتهي في شباط/فبراير 2020، بسبب مخالفة البلوز للوائح التعاقد مع لاعبين قصر.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي تشيلسي يثقون في أن العقوبة سيتم تخفيضها إلى فترة انتقالات واحدة، بعد تقديم البلوز لاستئناف جديد أمام المحكمة الرياضية.
يذكر أن استئناف تشيلسي سيتم إعلان نتيجته يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن أولى ضربات تشيلسي عقب رفع الحظر ستكون التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو.
وأوضحت "ميرور" أن قيمة صفقة ميلينكوفيتش ستصل إلى 70 مليون إسترليني.
يذكر أن يوفنتوس ومانشستر يونايتد من أبرز الأندية التي راقبت ميلينكوفيتش خلال الصيف الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يخطط لإبرام صفقات قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.