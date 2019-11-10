تشيلسي يخطط لإبرام صفقات قوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي يخطط لإبرام صفقات من العيار الثقيل بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووقع الفيفا عقوبة على تشيلسي بالحرمان من قيد صفقات خلال فترتي انتقالات تنتهي في شباط/فبراير 2020، بسبب مخالفة البلوز للوائح التعاقد مع لاعبين قصر.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي تشيلسي يثقون في أن العقوبة سيتم تخفيضها إلى فترة انتقالات واحدة، بعد تقديم البلوز لاستئناف جديد أمام المحكمة الرياضية.

يذكر أن استئناف تشيلسي سيتم إعلان نتيجته يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن أولى ضربات تشيلسي عقب رفع الحظر ستكون التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو.

وأوضحت "ميرور" أن قيمة صفقة ميلينكوفيتش ستصل إلى 70 مليون إسترليني.

يذكر أن يوفنتوس ومانشستر يونايتد من أبرز الأندية التي راقبت ميلينكوفيتش خلال الصيف الماضي.