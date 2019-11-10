إصابة طالب وإحالة آخرين للتحقيق إثر شجار في مدرسة بطمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر شجار في إحدى المدارس بطمرة عن إصابة طالب بروح، فيما أحالت الشرطة ستة طلاب إلى التحقيق بشبهة التورط في الشجار، اليوم الأحد
ووفقا للشرطة فإنه "نشب شجار اليوم، الأحد، بين طلاب (17- 18 عاما) في مدرسة في طمرة، هذا وخلال الشجار أصيب طالب بجراح طفيفة، ووصل أفراد الشرطة إلى المدرسة وقاموا بإحالة 6 طلاب إلى مركز الشرطة لاستجوابهم هناك".
ومن الجدير ذكره أن العنف في المدارس، سواء كان لفظيا أو معنويا، من الظواهر السلبية التي اقتحمت المؤسسات التعليمية، وهي ظاهرة لا تكاد تخلو منها مدرسة تقريبا، سواء كان العنف بين الطلاب أنفسهم، أو بين الطلاب والمدرسين.
وتجاوز العنف في المجتمع العربي بالبلاد كل الحدود، لدرجة أننا اعتدنا سماع بعض أعمال العنف في المدارس، عدا عن العنف الذي يصاحب عملية التدريس أحيانا، ولهذا العنف أسباب، وله طرق علاج أيضا تستوجب الأخذ بها لاجتثاث الظاهرة المقلقة.
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