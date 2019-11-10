أم الفحم: اتهام شخص بقتل إبراهيم محاميد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شخص (41 عاما) من أم الفحم على خلفية تورطه في جريمة قتل الشاب إبراهيم محمد عارف كيوان محاميد (23 عاما) بإطلاق النار بمحاذاة شارع وادي عارة (65)، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ونسبت النيابة للمتهم "القتل المتعمد ومحاولة قتل، مخالفات تتعلق بالأسلحة، حيازة أسلحة واستيراد وتصدير".

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "على خلفية خلاف بين العائلتين في أحد أحياء أم الفحم، وإطلاق نار على منزل عائلة المتهم ومقتل ابن عمه في أيلول/ سبتمبر، قرر المتهم أن ينتقم لأفراد عائلته وإطلاق النار عبر عدة أسلحة على كشك ومنازل العائلة الأخرى، وذلك بهدف التسبب بوفاة أفراد من العائلة ردا على مقتل ابن عمه وأعمال عنف أخرى".

وجاء أيضا أنه "في يوم 26 أيلول/ سبتمبر الماضي الساعة 13:15 وصل المتهم وشركاؤه إلى منطقة الكشك وجرى إطلاق عيارات نارية من سلاحين باتجاه الكشك، بهدف قتل أبناء العائلة الأخرى المتواجدين هناك، ثمّ لاذوا بعدها بالفرار، عندها هرع المواطنون إلى المكان ووجدوا إبراهيم محاميد مضرجا بدمه، إذ كان يعمل في مرأب للسيارات (كراج) مقابل الكشك. وبعد ذلك، عاد المُتهم وشركاؤه، مجهولو الهوية، إلى مكان الكشك حيث قاموا بالسير مخالفين الشارة الضوئية الحمراء، وقاموا أيضا بإطلاق النار مرة أخرى بهدف القتل، وأصيب في هذه الجريمة ثلاثة مواطنين، أحدهم الضحية إبراهيم الذي أقر الطّاقم الطبي وفاته. لم يكتف المتهم بذلك فذهب إلى منطقة منازل عائلة الضحية، وقام بإطلاق نحو 14 رصاصة ولاذ بعدها بالفرار".