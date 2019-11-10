اليمن.. اشتباكات مسلحة شمال عدن

الأحد 10 نوفمبر 2019

قالت مصادر محلية، ان إشتباكات إندلعت بين مسلحين في جولة السفينة بمديرية دار سعد شمال العاصمة عدن .



وذكرت المصادر، أن الإشتباكات إندلعت بالقرب من كافتيريا عقب جدال عنيف .. مشيرة إلى أن قوة من الحزام الأمني تدخلت لإحتواء الموقف وإنهاء الإشتباكات

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وقال سكان محليون وشهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان عراكا اندلع بين الجنود أمام كافتيريا الحبيشي قبل ان يتطور إلى تبادل إطلاق نار.

ولم تردي أي أنباء عن سقوط ضحايا .