حالات اختناق في ساحة الخلاني ببغداد جراء استخدام القنابل الدخانية

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن القوات الامنية اطلقت القنابل المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين قرب الكتل الكونكريتية في ساحة الخلاني، وسط بغداد، ما اسفر عن حدوث نحو 17 حالة اختناق على الاقل"، مشيرا الى معاجلة بعض تلك الحالات باللحظة، فيما نقلت حالات اخرى الى المستشفى لخطورتها.وأوضح المصدر، أن اعدادا قليلة من المتظاهرين يتواجدون بالقرب من الكتل الكونكريتية التي تفصل ساحة الخلاني عن التحرير، مشيرا الى أن القوات الامنية تعمل على تفريق المتظاهرين قرب الكتل ومنعهم من تجاوزها.

وتمكن عدد من المتظاهرين، في وقت سابق اليوم، من اسقاط كتلا كونكريتية ضمن ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وقطعت القوات الامنية، صباح اليوم، الطريق المؤدي من ساحة الخلاني، الى ساحة التحرير وسط بغداد، بواسطة الكتل الكونكريتية، بهدف حصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط.



ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، اليوم الاحد، يومها السابع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .