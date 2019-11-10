نائب: قانون التقاعد الموحد سيوفّر درجات وظيفية لتعيين أكبر عدد من الشباب

وقال الآملي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون التقاعد الموحد سيوفر درجات وظيفية كفيلة لتعيين اكثر عدد ممكن من الشباب العاطلين عن العمل والخريجين".

وكان مجلس النواب قد انهى، أمس السبت، تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.

