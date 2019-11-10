نائب: قانون التقاعد الموحد سيوفّر درجات وظيفية لتعيين أكبر عدد من الشباب

أكد عضو مجلس النواب مهدي تقي الآمرلي، الأحد، أن قانون التقاعد الموحد سيوفّر درجات وظيفية لتعيين أكبر عدد من الشباب العاطلين عن العمل.
وقال الآملي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون التقاعد الموحد سيوفر درجات وظيفية كفيلة لتعيين اكثر عدد ممكن من الشباب العاطلين عن العمل والخريجين".
وكان مجلس النواب قد انهى، أمس السبت، تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.
وكان مجلس النواب قد انهى، أمس السبت، تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.
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