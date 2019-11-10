2019-11-10 | 13:06
3,115 مشاهدة
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغيير حكم مباراة العراق وإيران ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكان الآسيوي قد قرر تسمية الحكم الأردني أدهم مخادمة لقيادة مباراة أسود الرافدين أمام إيران، حيث كان من المفترض إقامتها في البصرة.
وبعدما قرر الاتحاد نقل المباراة إلى الأردن، قرر الاسيوي تغيير حكم المباراة وإناطة قيادتها إلى الحكم السريلانكي هيتكامكانامج ديلان بيريرا.
وبعدما قرر الاتحاد نقل المباراة إلى الأردن، قرر الاسيوي تغيير حكم المباراة وإناطة قيادتها إلى الحكم السريلانكي هيتكامكانامج ديلان بيريرا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يغير حكم مباراة العراق وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.