عضو فيها يدعو لإبعاد لجنة التعديلات الدستورية عن 'الضغوط والمؤثرات'

وقال الشبكي في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة التعديلات الدستورية تسعى لمراجعة جميع مواد الدستور لتحقيق تعديلات جوهرية واقعية تخدم العملية السياسية بالعراق وليست مجرد تعديلات شكلية لا جدوى منها"، مبيناً أن "شكل النظام والمادة 140 وإلغاء المحاصصة جميعها أمور ينبغي معالجتها في التعديلات الدستورية".وأضاف، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جهات مختصة أممية ومن منظمات المجتمع المدني والمختصين وخبراء القانون وغيرهم من المختصين بما يجعلنا نخرج بتعديلات ترتكز على أسس وطنية بحتة بعيدة عن المسميات المكوناتية والحزبية".

وشدد الشبكي على "أهمية إبعاد عمل اللجنة عن الضغوط والمؤثرات والتدخلات الحزبية والسياسية على اعتبار أنها المشكلة الاكبر التي قد تواجه عمل اللجنة والتركيز على العمل وفق الفضاء الوطني والقانوني".



يذكر أن مجلس النواب قرر، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وأعلنت لجنة التعديلات الدستورية، الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2019)، المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة، فيما أشارت إلى الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة.