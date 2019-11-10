عضو فيها يدعو لإبعاد لجنة التعديلات الدستورية عن 'الضغوط والمؤثرات'

أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية قصي الشبكي، الأحد، على أهمية إبعاد عمل اللجنة عن "الضغوط والتدخلات والمؤثرات السياسية والحزبية"، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على مراجعة جميع مواد الدستور للخروج بتعديلات تلائم الواقع وليست "شكلية".
وأضاف، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جهات مختصة أممية ومن منظمات المجتمع المدني والمختصين وخبراء القانون وغيرهم من المختصين بما يجعلنا نخرج بتعديلات ترتكز على أسس وطنية بحتة بعيدة عن المسميات المكوناتية والحزبية".
وشدد الشبكي على "أهمية إبعاد عمل اللجنة عن الضغوط والمؤثرات والتدخلات الحزبية والسياسية على اعتبار أنها المشكلة الاكبر التي قد تواجه عمل اللجنة والتركيز على العمل وفق الفضاء الوطني والقانوني".
يذكر أن مجلس النواب قرر، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وأعلنت لجنة التعديلات الدستورية، الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2019)، المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة، فيما أشارت إلى الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة.
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