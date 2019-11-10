وزير كردي: اناشد لجنة التعديلات الدستورية بعدم التقرب من تغيير النظام البرلماني لرئاسي

اتهم وزير الاقليم في حكومة كردستان خالد شواني، الاحد، حزبين معينين بفرض هيمنتهما لتغيير النظام البرلماني الى رئاسي، فيما ناشد لجنة التعديلات الدستورية بعدم التقرب منها.

وقال شواني في حديث لبرنامج بعد التحري الذي سيعرض لاحقا على شاشة السومرية ان "خلل العملية السياسية في العراق ليست في الدستور بقدر ما هي خلل في نظام المحاصصة ووجود فساد كبير وتوفير فرص عمل وعدم وجود ارادة وادارة ناجحة للوضع الموجود في بغداد"، مبينا ان "الحكومات السابقة لم تستطيع ان تقدم شيئا ملموسا للمواطن".

واضاف ان "القوى السياسية تغطي على فشلها في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تعديل الدستور سواء ان تغير النظام البرلماني الى نظام رئاسي او تغيير المادة 76 الى انتخاب رئيس وزراء بشكل مباشر من قبل الجماهير او سياسة اخرى"، لافتا الى ان "تغيير الدستور سيولد قلق كبير وسيكون محل رفض من قبل اقليم كردستان وجميع المحافظات".

واعتبر شواني وهو مسؤول ملف ادارة الحوار بين بغداد واربيل، ان "تغيير النظام من برلماني الى رئاسي خطوة صعبة جدا"، مناشدا "لجنة تعديلات الدستورية بعدم التقرب منها لانه لن يجلب الخير للعراقيين".

Advertisements

واكد ان "هذا ليس مطلبا شعبيا بل محاولة حزبين معينين بفرض هيمنتهم من خلال تغيير النظام من برلماني الى رئاسي"، موضحا ان "الكوادر الحزبية لبعض الاحزاب يستغلون مطالب المتظاهرين ويحاولوا ان يغيروا من الدستور ما يخدم مصالحهم".

واكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في وقت سابق، ان النظام البرلماني ثبت فشله، فيما شدد على ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد.

يذكر ان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي دعا، في 23 اب 2018، الى تغيير النظام السياسي في العراق من برلماني الى رئاسي أو شبه رئاسي لانهاء المحاصصة والفساد.