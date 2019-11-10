متظاهرون يسقطون كتلا كونكريتية في الخلاني ببغداد والقوات الامنية تتدخل

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عددا من المتظاهرين تمكنوا، صباح اليوم، من اسقاط كتلا كونكريتية ضمن ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

واضاف ان القوات الامنية تدخلت لمنع اسقاط الكتل عبر استخدام القنابل المسيلة للدموع، لتفريغهم وابعادهم.



وقطعت القوات الامنية، صباح اليوم، الطريق المؤدي من ساحة الخلاني، الى ساحة التحرير وسط بغداد، بواسطة الكتل الكونكريتية، بهدف حصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط.

ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، اليوم الاحد، يومها السابع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .